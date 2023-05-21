أدعية فيها العجب للرزق .. استعن بهذه الأمور وتقرب من الله

أدعية فيها العجب للرزق، المسلم قبل الدعاء عليه عدة أمور أن يستعين بها أهمها التقرب إلى الله عز وجل، ويكون هذا بالطاعات وصلاة النوافل والبعد عن المعاصي، والحرص على الاذكار، كما أن ادعية فيها العجب للرزق قبلها يكون هناك يقين في التوكل على الله في جميع الأمور وأن يأخذ المسلم بالأسباب والسعي لزيادة الرزق وترديد أدعية الرزق، أما أدعية فيها العجب للرزق في السطور التالية.



أدعية فيها العجب للرزق، يا علام الغيوب , ما اسرع أسمائك في تفريج الكروب , يا الله يا الله يا الله , أنت لها ولكل هم وغم وضيق وشدة , أقول مستغيثاً في أمورى كلها يا لطيف يا لطيف , يا لطيف يا لطيف يا حفي ويا صاحب الوعد الوفي , بك أستعين وأكتفي , اللهم أدم بفضلك نعمتك علينا وألطف بنا فيما قدرته علينا.

-اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع بيننا وبين طاعتك، وفَرِّق بيننا وبين هموم الدنيا والآخرة..

-اللهم احفظنا من الحرام، ومن فعل الحرام، ومن قول الحرام، ومن أكل الحرام، ومن المشي إلى الحرام، ومن ارتكاب الآثام فيما بقي من الأيام..

-اللهم اجعلنا من المجيبين لداعيك، الباذلين وسعهم وطاقتهم فيما يرضيك، وابسط فينا وفي أولادنا وأهلينا وفي بلادنا وبلاد المسلمين نور العلم النافع حتى تظهر بركته في جميع أقطار المسلمين..

-اللهم صبَّ علينا الخير صبًّا ولا تجعل عيشنا كدًّا، وتكرم علينا يا كريم، وتعطف علينا يا رحيم، واهدنا الصراط المستقيم..

ومن كلمات أدعية فيها العجب للرزق اللهم صلِّ على الرحمة المهداة للعالمين سيدنا وسيد البشر أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وسلم..وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد و على آله وصحبه وسلم صبحكم الله بستره وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

-أن الاستغفار من أهم الأدعية التي فيها العجب للرزق حيث قال الله تعالى في سورة نوح: (فَقلْت اسْتَغْفِروا رَبَّكمْ إِنَّه كَانَ غَفَّارًا يرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكمْ مِدْرَارًا وَيمْدِدْكمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكمْ أَنْهَارًا).

-يا كثير الخير يا ذا المعروف يا قديم الاحسان احسن الينا باحسانك القديم برحمتك يا ارحم الراحمين) 3 مرات

-الكريم الوهاب ذا الطول برحمتك يا ذا الجلال و الاكرام 3 مرات

-اللهم يا غني يا حميد يا مبدئي يا معيد يا فعال لما يريد يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد أكفني بحلالك عـن حرامك وأغنيني عمن سواك واحفظني بما حفظت به الروح في الجسد وانصرني بما نصرت به الرسل ولا تشمت بي أحد إنك على كل شئ فدير ويا نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله ألعلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلــى آله وصحبه وسلم تسليمَا كثيراَ عدد خلفه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره

أدعية للرزق مكتوبة

أدعية للرزق مكتوبة ، يبحث القراء على جوجل عن أدعية للرزق مكتوبة وذلك لترديدها والاستعانة في كل الأوقات أو ترديد في ركعتين نافلة أو قيام ليل، لكن نشير بالإضافة لأدعية الرزق مكتوبة ان نعمل على صلة الرحم وأن نزور الأهل والأقارب لأنه ورد حديث شريف أن في صلة الرحم زيادة للرزق وباب لجلب البركة في الرزق، ومن أدعية الرزق مكتوبة تعويد اللسان على كثرة الذكر والاستغفار ليلا ونهارا، وفيما يلي أدعية الرزق مكتوبة.

أدعية للرزق مكتوبة، اللّهمّ إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم ، المخزون المكنون النور الحق البرهان المبين ، الذي هو نور مع نور ، ونورٌ من نور ، ونور في نور ، ونور على نور ، ونور فوق كلّ نور ، ونور يضيء به كلّ ظلمة ، ويُكسر به كلّ شدة ، وتذل به كل شيطان مريد وكل جبّار عنيد ، لا تقرّ به أرض ولا تقوم به سماء ، ويأمن به خوفَ كُلّ خائف ، ويبطل به سحر كل ساحر ، وبغي كلّ باغ ، وحسد كلّ حاسد ، ويتصدّع لعظمته البرّ والبحر ، ويستقلّ به الفُلك حين يتكلّم به الملك ، فلا يكون للموج عليه سبيل ، وهو اسمك الأعظم الأعظم الأجل الأجل النور الأكبر ، الذي سمّيت به نفسك واستويت به على عرشك ، وأتوجّه إليك بمحمد وأهل بيته .

-أسألك بك وبهم أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي ما أنت أهلهُ ، يا الله يا الله يا الله ، يا رب يا رب يا رب ، يا رحمن يا رحمن يا رحمن ، يا رحيم يا رحيم يا رحيم ، يا ودود يا ودود يا ودود ، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين في حفظ ما ملكتني إياه لما أنت املك به مني ، ومددني برقيقة من رقائق اسمك الحفيظ الذي حفظت به نظام الموجودات ، واكسني بدرع من كفايتك وكلامك ، وقلدني بسيف من سيوفك نصرتك وحمايتك ، وتوجني بتاج عزّك وكرمك ، وردني برداء أمنك وسلطانك ، وأركبني مركب النجاة في الحياة والممات بحقك يا حيُّ يا قيّوم يا ذا الجلال والإكرام

-اللهمَّ إني عبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أَمَتِك، ناصيتي بيدِك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حزني، وذَهابَ همِّي، إلا أذهبَ اللهُ همَّهُ وحزنَه، وأبدلَه مكانَه فرجًا. قال: فقيل: يا رسولَ اللهِ ألا نتعلَّمُها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعَها أن يتعلَّمَها.

-اللّهم ربّ السموات السّبع ورب الأرض ورب العرش العظيم. ربنا وربّ كل شيءٍ فالق الحَبّ والنّوى ومنزّل التّوراة والإنجيل والفرقان.

- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين. الحمد لله الذي ذلّ كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين. اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك.

-اللــهم يا غني يا كريم يا ذا الفضل العظيم يا واسع العطاء والكرم اللهم أغننـي بحلالك واكفني بفضلك عمن سواك واحرص على أن تكمل عدد السبعــين مرة ووقتها بين الأذان الأول والثاني.

أجمل أدعية الرزق

من أجمل أدعية الرزق أن تقول اللَّهُمَّ لا مانعَ لما أعطيتَ، ولا مُعطيَ لما منعتَ، ولا رادَّ لما قضيتَ، ولا ينفعُ ذا الجَدِّ منك الجَدُّ) وهو من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلّم رواه المغيرة ابن شعبة لمعاوية بن أبي سفيان وأخرجه البخاري في الصحيح، ومن معاني هذا الدعاء الفضيل أن المؤمن لا يستطيع أن يتوكل في رزقه إلّا على الله عزَّ وجل لأنه وحده تعالى الواهب والمعطي، ولا أحد يستطيع منع ما يعطيه الله سبحانه لعبده، ومهما امتلك العبد من مال وعظمة في الدنيا فلا نفع له منها إن لم تكن برضاه تعالى وبمشيئته.

-اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعزّ من تشاء، وتذلّ من تشاء.

-اللَّهُمَّ مالكَ المُلْكِ، اللَّهُمَّ اغنني مِنَ الفقرِ واقضِ عنِّي الدَّينَ وتوفَّني في عِبادتِك وجهادٍ في سبيلِك وهذا الدعاء أيضاً كان وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل الذي كان يختبئ من رجل له عليه دين، فقال له صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الذي يساعده في قضاء دينه حتى لو كان بمقدار الجبال.

-يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين. ثم يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي. وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب. اللَّهمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ، ولَا معْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَع ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَد.