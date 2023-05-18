دعاء من 4 كلمات لجلب الرزق ، يبحث الكثير من المسلمين عن دعاء جلب الرزق، وحث اهل العلم على أهمية الأخذ بالأسباب والسعي في طلب الرزق، وليس بالتواكل أو الدعاء فقط ، ومن الأمور التي تساعد على كثرة الرزق الاستغفار صلة الرحم وشكر الله على نعمه ، وورد الحديث الشريف الذي يقول عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضا وصلى وقال: اللهم أصلح لي ديني ووسع علي في ذاتي وبارك لي في رزقي.

ومما ورد في كلمات جلب الرزق اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

-اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

-اللهم صل علي سيدنا محمد، وعلى آل محمد، يا ذا الجلال والإكرام، يا قاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.

-اللهم ارزقني بعمل يعينني على أمر دنياي ولا يشغلني عن أمر آخرتي.

-اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً.

-اللهم يا مانع لما أعطيت ولا معطي منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الحد.

-اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وتولنا فأنت أرحم الراحمين. يا كريم، اللّهم يا ذا الرّحمة الواسعة يا مطّلعًا على السرائر والضّمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كلّه ومقاليد كل شيءٍ فهب لنا ما تقرّ به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنّك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشِّيَم، فبابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

-اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ.. واستجب دعائي من غير رد.. وأعوذ بك من الفضيحتين الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين

- اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيّسره، وإن كان كثيرًا فبارك فيه يا أرحم الراحمين، اللهم صلّ على محمد وآل محمد، واكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمّن سواك يا إله العالمين، وصلّى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

دعاء الرزق بسرعة البرق

دعاء الرزق بسرعة البرق، أكد العلماء أن رزق الإنسان ليس شرطا أن يكون مال فقط ، قد يكون مال او صحة أو أولاد صالحين، أو علم، لذا أشكال الرزق متعددة منها الصحة رزق، وراحة البال رزق، ويستحب الإكثار من دعاء الرزق خاصة وأنه ورد في الشرع الشريف أدعية كثيرة يستحب للمسلم قولها ، والحرص على أداء صلاة الفجر، ففي البكور توزع الأزرق، وفيما يلي دعاء الرزق بسرعة البرق.

ما أصاب أحدًا قط همٌّ و لا حزنٌ، فقال: اللهمَّ إني عبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أَمَتِك، ناصيتي بيدِك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حزني، وذَهابَ همِّي، إلا أذهبَ اللهُ همَّهُ وحزنَه، وأبدلَه مكانَه فرجًا. قال: فقيل: يا رسولَ اللهِ ألا نتعلَّمُها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعَها أن يتعلَّمَها.

-اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما ، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.

-اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي

-اللَّهمَّ رَحمَتَكَ أرْجو، فلا تَكِلْني إلى نَفْسي طَرْفةَ عَيْنٍ، أصْلِحْ لي شَأْني كُلَّهُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ

لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ.

-اللهم سخر لي الأرزاق والفتوحات كل ساعة وهون علي كل صعب ويسر على كل عسير.

دعاء الرزق بالمال والعمل

دعاء الرزق بالمال والعمل ، يعاني الكثير من الناس من قلة العمل، خاصة مع انتشار البطالة، لكن حث أهل العلم على أهمية السعي لطلب الرزق، مهما أغلقت الأبواب، مع الإلحاح على الله في الدعاء أن ييسر الأمور يمدد علينا بمدده ورزقه، والإكثار من الصلاة على النبي ففيها تفريج للهموم والكروب،ـوالاستغفار وشكر الله على نعمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمدًا النبي المصطفى والحبيب المجتبى ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الحنفاء.

اللهم إن الزمان زمانك الذي قدرته لنا فاجعله يارب خيرا لنا لا شرا علينا ، اللهم تمسكنا بجودك فلا تجعل لحظات عامنا تنقضى إلا وبدلت أحوالنا لخير حال،وثبت علينا قلوبنا عامرة بالإيمان بك لا شريك لك ، وأن تحفظ علينا وعلى أوطاننا وأولادنا وأهلينا واحبابنا ، وتسبل علينا الستر وعلى بناتنا وبيوتنا ، وأن ترزقنا من خير ما رزقت به عبادك ، وأن ترفع عنا مقتك وغضبك وأن تصرف عنا الوباء والغلاء وسائر الأسقام ،وأن تشفي مرضانا وترحم موتانا ، وأن تجعل ما يأتينا عاماً سعيداً بنفحاتك وخيراتك.

-اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه، وإن كان قريباً فيّسره، وإن كان كثيراً فبارك فيه يا أرحم الراحمين، اللهم صلّ على محمد وآل محمد، واكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمّن سواك يا إله العالمين، وصلّى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.

يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مقيل العثرات، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها. أغفر لنا وأرضى عنا وتب علينا ولا تحرمنا لذة النظر لوجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله أسئلك بحق من حقه عليك عظيم أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترزقني العمل بما علمتني من معرفة حقك، وأن تبسط علي ما حظرت من رزقك.

-اللهم إني أدعوك وأسألك وآنا داخل في مكان عملي هذا وأنا موقن بوجودك، وانك تراقبني، أسألك أن تحفظ مكتبي هذا ببركتك ومغفرتك ورحمتك الواسعة، ونظامك البديع. اللهم احييني بالسلام فإنك السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام.

دعاء الرزق الحلال

دعاء الرزق الحلال، يجب على كل مسلم أن يتحرى الحلال في ماله ورزقه حتى يبارك الله فيه، خاصة في مجال الكسب حتى ينجو من عذاب الله تعالى ، قال تعالى : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ " [البقرة: 168] .

دعاء الرزق الحلال اللهم ارزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً من غير كد واستجب دعائي من غير رد وأعوذ بك من الفضيحتين الفقر والدين.

اللهم يا مقيل العثرات، اللهم يا قاضي الحاجات اللهم إقضي حاجتي، وفرج كربتي وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم ومن الذل للخلق، اللهم يسر ط رزقاً حلالاً وعجل لى به يانعم المجيب.

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وأن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيداً فقربه وأن كان قريبا فيسره وإن كان قليلاً فكثره وإن كان كثيراً فبارك لي فيه.

اللهم اكفنا في عامنا القادم شر الهموم والأحزان ، واجمع لنا خير هذا العام وخير مافيه وخير ما أدبر وخير ما أقبل وخير ما نعلم وخير ما لا نعلم إنك علام الغيوب ،

وأصرف عنا وعن أهلنا وأحبابنا كل سوء ومكروه ، سبحان من يجبر خواطرنا حين يصد كُل شيء ، و يحن علينا إذا قسى كل شيء ، سبحان من نحنُ بدونه لسنا بشيء ، وبه كل شيء ، يا عظيم الرجاء ، يا واسع العطاء اغفر لمن لايملك إلا الدعاء ؛ فإنك فعال لما تشاء ؛ يا من اسمه دواء ؛ وذكره شفاء ؛ وطاعته غنى.

ياسابغ النعم يادافع النقم ؛ يانور المستوحشين في الظلم ، اغفر لموتانا واعف عنهم وأسكنهم الفردوس الأعلى من الجنه ، وأغفر لنا ولوالدينا ولأحبتنا كل ذنب اقترفناه ؛ ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار ياعزيز ياغفار يارب العالمين ، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.