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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني.. ممثل 6 أبريل يطالب بالافراج عن علاء عبد الفتاح

الحوار الوطني
الحوار الوطني

طالب عمرو عادل المنسق العام لحركة 6 أبريل، بجلسات إضافية لمناقشة قانون الأحزاب السياسية وحوكمتها، لافتا إلى أن  الجلسة الأولى بداية قوية لطرح مقترحات القوى السياسية، معقبا: "نحتاج لجلسة للاطلاع على الرؤى المقدمة من القوى السياسية المختلفة".

من جانبه عقب النائب ايهاب الطماوي المقرر العام للجنة الأحزاب السياسية قائلا: ليس بالضرورة أن تكون جلسة اليوم هي الجلسة الأخيرة لمناقشة دعم وتعزيز الأحزاب، وأن لائحة مجلس الأمناء نصت على أن يجوز عقد جلسات اضافية لمناقشة موضع محدد  وطالبه بتقديم رؤية الحركة  للاطلاع عليها.

وشدد عادل على ضرورة الإفراج عن سجناء الرأي أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح ومحمد عادل عضو حركة 6 ابريل، لافتا الى أن الحركة حركة سياسية وليست حزبية وترى أن الأزمة التي تواجه الحياة السياسية في مصر هي أزمة ثقة بين الدولة والأحزاب الموجودة.

وأكد: في حالة وجود ثقة بين الدولة والأحزاب تسمح بوجود حياة سياسية وتسمح للأحزاب بالتواصل مع المواطنين، نستطيع التغلب على مشكلة التمويل والإعلان لأنه بالفعل يتواصل مع المواطنين.

واقترح توسيع استخدام الاكاديمية الوطنية للتدريب من جميع الأحزاب دون انتقاء أو تمييز بما يتيح تخريج كوادر قادرة على ممارسة العمل السياسي.

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