برلماني سابق يطالب بتشكيل الهيئة الوطنية للأحزاب

قال باسل عادل، عضو مجلس النواب السابق، إن شرعية تكوين الأحزاب غير موجودة داخل القانون الخاص بشئون الأحزاب، مؤكدًا أنها تحتاج إلى علاج.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة النقاشية الثانية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، أن المادة ٥ من القانون تتحدث عن النظام الداخلي للأحزاب، وهي مهمة جدًا لأنها تتحدث عن طريقة إجراءات التكوين وإجراءات التشكيل.

وأشار إلى أن لجنة شؤون الأحزاب موجودة ولكن لا يوجد شيء في القانون أن يقدم للجنة شؤون الأحزاب.

وتابع: نحتاج التوجه بالإخطار عن تكوين الأحزاب قبل التأسيس، ويكون هناك مدة لجمع ال٥٠٠٠ توكيل الخاص بالتأسيس.

واستطرد:" نريد تشكيل الهيئة الوطنية للأحزاب، ويكون دورها أكبر من مجرد تكوين الأحزاب، ويكون من ضمن أدوارها مراقبة علاقة المال بالسياسة.