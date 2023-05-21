فيما يفكر الشباب.. حوار وطني لأعضاء النادي النوبي في الجيزة |شاهد

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة إدارة البرلمان والتعليم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بمحافظة الجيزة، فعاليات ملتقي الحوار الوطني لأعضاء النادي النوبي تحت شعار (فيما يفكر الشباب ..حوار من الشباب للشباب ) وذلك يوم الجمعة الموافق 19 مايو 2023 بمركز شباب الصفا التابع لإدارة شباب العمرانية.

ويتناول منتدى الحوار الوطنى الثانى للشباب ثلاثة محاور رئيسية: المحورالسياسى، المحورالاجتماعى، المحورالاقتصادى، ومن خلالها يتم مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة التى تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل

وبدأ الملتقي بالتعريف بالنسخة الأولى للمنتدى والتي نفذت عام ٢٠١٦م ثم التعريف بالنسخة الثانية لمنتدي الحوار الوطني للشباب و التعريف بمحاور المنتدي والقضايا التي تندرج تحت كل محور وتم فتح باب الحوار والمناقشات للوقوف على المشكلات التي يراها الحاضرين ودورهم أو وجهات نظرهم ومقترحاتهم في حل تلك المشكلات.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وتوجيهات إيمان عبدالجابر وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، والدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، وإشراف راندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب، وعادل فهمي وكيل المديرية للشباب، ومحمد يوسف مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، ومحمد جمعة مشرف برلمان الشباب، والمدرب دعاء ربيع ، والميسر هايدي وائل.

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