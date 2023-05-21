دعاء المبطون، معنى كلمة المبطون أي صاحب مرض البطن، واختلف عدد من العلماء في تحديد الداء بالضبط الذي يجعل الميت به شهيدا، لكن الإمام النووي قال إن كل داء يصيب البطن ويؤدي للموت بعيدا عن اسمه فصاحبه شهيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رواه البخاري ومسلم، وشهادة الغريق والشهيد المبطون يختلفان عن شهيد المعركة في الدرجات .. وفيما يلي دعاء المبطون.

ونقول في دعاء المبطون: اللهم اجعل مرضه كفارة لجميع ذنوبه، واجعل آخر عذابه عذاب الدنيا.

-اللهم إني أسألك في هذه الساعة إن كان (المتوفي ) في سرور فزد في سروره ومن نعيمك عليه، وان كان (المُتوفّى) في عذاب فنجه من عذابك وأنت الغني الحميد برحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللهم يمن كتابه وهون حسابه ولين ترابه وثبت أقدامه و ألهمه حسن الجواب اللهم طيب ثراه و أكرم مثواه و اجعل الجنة مستقره و مأواه.

ويستحب أن نقول في دعاء المبطون: اللهم اكتبه عندك من الصالحين و الصديقين والشهداء والأخيار والأبرار، اللهم اكتبه عندك من الصابرين وجازه جزاء الصابرين.

اللهم اجعل له من فوقه ومن تحته ومن أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن يساره نورا من نورك يا نور السماوات و الأرض.

اللهم اسقه من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا .

-اللهم اجعل لهم طريقا إلى الجنة اللهم أكرمهم كرامة النبيين والصديقين، اللهم متعهم بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم ارضنا بقضائك وقدرك يا كريم يا عظيم.

دعاء للشهيد المريض

دعاء للشهيد المريض، أي الذي توفي بداء البطن نتيحة مرض ، ووفقا لما ورد في الحديث الشريف الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أن الشهداء خمسة منها المطعون الإنسان الذي يموت نتيجة إصابته بداء الطاعون ، أما الغريق هو الذي مات غرقا، وصاحب الهدم الذي مات تحت منزل أو غيره والشهيد الحريق الذي مات محروقا ثم المرأة التي تموت وهي حامل، ولا يوجد في الشرع الشريف دعاء نصه دعاء للشهيد المريض، لكن الدعاء للميت ورد فيه الكثير نعرضه فيما يلي..

نقول في دعاء للشهيد المريض اللهُمَّ اغفرْ له وارحمْه، و اعفُ عنه و عافِه، و أَكرِمْ نُزُلَه، ووسِّعْ مُدخلَه، واغسِلْه بماءٍ و ثلجٍ و برَدٍ، و نَقِّه من الخطايا كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ من الدَّنسِ، و أَبدِلْه داراً خيراً من دارِه، و أهلاً خيراً من أهلِه، و زوجاً خيراً من زوجِه، و قِه فتنةَ القبرِ وعذابَ النارِ.

-اللهم ابن له بيتا فى الجنة واجعل ملتقانا به هناك.

-اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار. اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

-اللهمّ اجزه عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً. اللهمّ إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته.

-لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمد ( المتوفي ) برحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللهم فسح له في قبره و اجعله روضة من رياض الجنة و لا تجعله حفرة من حفر النار.

-اللهم فسح له في قبره و اجعله روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم انقله من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور مع الذين أنعمت عليهم من الصديقين والصالحين والشهداء.

-اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيراً إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه. اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين. اللهمّ انقله من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

-اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون "يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم".

-اللهم أظله تحت عرشك يوم لا ظل الا ظلك ولا باقي الا وجهك ، اللهم بيض وجهه يوم تبيض الوجوه وتسود وجوه اللهم وثبت قدمه يوم تزل فيه الأقدام .

ويستحب أن نقول في دعاء للشهيد المريض اللهمّ ارحمنا إذا أتانا اليقين، وعرق منّا الجبين، وكثر الأنين والحنين. اللهمّ ارحمنا إذا يئس منّا الطّبيب، وبكى علينا الحبيب، وتخلّى عنّا القريب والغريب، وارتفع النّشيج والنّحيب.

- اللهمّ ارحمنا إذا اشتدّت الكربات، وتوالت الحسرات، وأطبقت الرّوعات، وفاضت العبرات، وتكشّفت العورات، وتعطّلت القوى والقدرات. اللّهم ارحمنا إذا حُمِلنا على الأعناقِ، وبلغتِ التراقِ، وقيل من راق، وظنّ أنّه الفراق، والتفَّتِ السَّاقُ بالسَّاقِ، إليك يا ربَّنا يومئذٍ المساق. اللهمّ ارحمنا إذا ورينا التّراب، وغلّقت القبور والأبواب، وانفضّ الأهل والأحباب.

دعاء للميت بالرحمة

وفي دعاء للميت بالرحمة ورد فيه الكثير يستحب أن ندعو للميت ولجميع موتى المسلمين ، كما يستحب الدعاء به عند زيارة الموتى في المقابر، ونقول اللهم عجل له بالخيرات يراها، والهم أهله الصبر على ما أصابهم وأخلفهم الأكثر خيرا والأفضل للقرب منك و من ثوابك ورحمتك.

- اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه.

كما نقول في دعاء للميت بالرحمة اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

- اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين.

اللهم نور مرقده و عطر مشهده و طيب مضجعه اللهم آنس وحشته و ارحم غربته وقه عذاب القبر و عذاب النار اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

- اللهم فسح له في قبره و اجعله روضة من رياض الجنة و لا تجعله حفرة من حفر النار اللهم انقله من ضيق اللحود و القبور إلى سعة الدور و القصور مع الذين أنعمت عليهم من الصديقين و الصالحين والشهداء.

اللهم اجعل له من فوقه و من تحته و من أمامه و من خلفه و عن يمينه و عن يساره نورا من نورك يا نور السماوات و الأرض، اللهم أبدله دارا خيرا من داره و أهلا خيرا من أهله و أزواجا خيرا من أزواجه وأسكنه فسيح جناتك في الدرجات العلى .