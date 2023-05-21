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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الشرقية .. مصرع فتاة إثر تناولها حبة الغلة السامة بقرية المزارقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تخلصت فتاه تبلغ من العمر 20 عاما من حياتها عن طريق تناول قرص غله داخل منزل أسرتها بقرية المزارقة دائرة مركز فاقوس وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمستشفي فاقوس وتم إخطار الأجهزة الأمنية وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي فاقوس "راندا ا خ" 20 سنة مقيمة قرية المزارقة مصابة بإشتباة تسمم ولقيت مصرعها داخل العناية المركزة وتم نقل الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتها التي أودت بحياتها إثر تناولها قرص الغلة السام لمرورها بأزمة نفسية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمستشفي فاقوس تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

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