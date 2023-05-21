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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ضبط 1500 كيلو حبيبات بلاستيك مجهولة المصدر داخل أحد المصانع بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار الجديدة والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية فضلاً عن التأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ،قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود احمد عبد الرحمن مدير الادارة و مفتشي الإدارة بالمرور على الأسواق والأنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم ٤٢٠٦ لسنه ٢٠٢٣ جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع تصنيع المواد البلاستيكية لاستخدامه خامات مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد ٦٠ شيكاره حبيبات بلاستيك ( بولي ايثيلين) زنه الواحدة ٢٥ كيلو بإجمالي وزن ١٥٠٠ كيلو حبيبات بلاستيك ( بولي ايثيلين) مجهولة المصدر علي ذمة المحضر.

كما تم تحرير المحضر رقم ٤٢٠٧ لسنه ٢٠٢٣ جنح اول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للتعليمات وتحرير المحضر رقم ٤٢٠٨ جنح اول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري للبيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر.

كما تم تحرير المحضر رقم ٤٢٠٩ لسنه ٢٠٢٣ جنح اول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للتعليمات.

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وتم المرور على محطات الوقود بدائرة الإدارة لضبط الأسعار والوقوف على أرصدة المواد البترولية و خاصه السولار في ظل موسم الحصاد واحتياج المواطنين للسولار ولا يوجد اختناقات بالمحطات ولا يوجد مخالفات بالمحطات أثناء مرور الحملة.

كما تم المرور علي المواقع التخزينية للقمح المحلي موسم توريد القمح ٢٠٢٣ ( صوامع وبنكر العاشر من رمضان) لتذليل أي عقبات تواجه الموردين والتأكد من إلتزام الجهات المسوقه بالضوابط المنظمه لاستقبال القمح المحلي والقرارات الوزارية الخاصة بتوريد القمح المحلي موسم ٢٠٢٣.

الإجراءات القانونية الاسعار الجديدة الأنشطة التموينية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الحملات التموينية والرقابية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المواد البترولية تموين الشرقية

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