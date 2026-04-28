غرفتا التطوير العقاري والدعاية والإعلان تطلقان تحالفا تسويقيا جديدا لدعم الشركات وتعزيز السوق

وقعت غرفتا صناعة التطوير العقاري وصناعات الدعاية والإعلان، بروتوكول تعاون مشترك بمقر اتحاد الصناعات، بهدف تعزيز التكامل بين القطاعات الاقتصادية ورفع كفاءة الخدمات التسويقية والإعلانية المقدمة للشركات الأعضاء بما يدعم نمو السوق في مصر.

وقّع البروتوكول عن غرفة صناعة التطوير العقاري المستشار أسامة سعد الدين المدير التنفيذي للغرفة، وعن غرفة صناعات الدعاية والإعلان الدكتور هيثم عرفان نائب رئيس مجلس الإدارة، بحضور عدد من قيادات الغرفتين.

ويستهدف البروتوكول وضع إطار عام للتعاون في مجال الدعاية والإعلان، بما يتيح لشركات التطوير العقاري الاستفادة من خدمات تسويقية متخصصة بشروط ميسرة، وتحقيق مصالح مشتركة عبر آليات تعاون منظمة تدعم كفاءة السوق.

وأكد أشرف خيري أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعميق التكامل بين القطاعين، مشيرًا إلى أن السوق العقاري يحتاج إلى أدوات تسويقية أكثر احترافية تواكب حجم النمو، فيما أوضح أن الاتفاق يتيح باقات تسويقية متكاملة بأسعار تنافسية وأدوات إعلانية حديثة.

ومن جانبه، أكد طارق شكري أن التعاون يمثل نموذجًا لتكامل الأدوار بين القطاعات الاقتصادية، موضحًا أن البروتوكول يسهم في رفع كفاءة التسويق وتعظيم القيمة المضافة، إلى جانب تنظيم العلاقة التعاقدية بين الشركات عبر لجنة تحكيم مشتركة لتسوية النزاعات.

وبموجب الاتفاق، تلتزم غرفة التطوير العقاري بتعميم البروتوكول على الشركات الأعضاء وتعزيز الاستفادة منه، فيما تقدم غرفة الدعاية والإعلان مزايا تفضيلية تشمل خصومات ومواقع إعلانية مميزة وأولوية في التعاقد، إلى جانب الترويج للبروتوكول.

كما يتضمن الاتفاق إنشاء لجنة تحكيم مشتركة من خمسة أعضاء لمتابعة التنفيذ وإصدار القرارات بالأغلبية، بما يضمن سرعة تطبيق بنود البروتوكول وتحقيق أهدافه بين الغرفتين.