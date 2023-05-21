مدير تعليم الشرقية يتفقد امتحانات الشهادة الإعـدادية بعدد من مدارس إدارة غرب الزقازيق

تفقد المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، بحضور جمال الغريب، مدير عام إدارة غرب الزقازيق التعليمية، عددا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعـدادية في ثاني أيامها للاطمئنان على الحالة العامة للامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان.

وقام الرشيدي بمتابعة لجنة مدرسة الزقازيق الإعدادية بنات رقم 1 ولجنة مدرسة طلبة عويصة الابتدائية، والتي تضم مدرسة الزقازيق الإعدادية بنات رقم 1 ومدرسة الزقازيق الإعدادية الرياضية ومدرسة الزقازيق الإعدادية رقم 2.

واطمأن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية من الطلبة والطالبات على امتحان مادة الجبر والإحصاء فترة أولى، وعدم خروجه عن المقرر الدراسي.

كما اطمأن علي توفير الراحة بشكل دائم للطالبات مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطالبات أداء الامتحانات بيسر وسهولة.

كما اطمأن على جودة طباعة الورقة الامتحانية وتأمين غرفة كنترول المدرسة، وأوصى بمراعاة الدقة والمراجعة الشاملة لجميع بيانات الطلاب.

وشدد على ضرورة توقيع الملاحظين على تكت اسم الطلاب والطالبات الموجود بورقة الإجابة.

كما شدد وكيل أول الوزارة على عدم اصطحاب الموبيل داخل اللجان سواء للطلاب والطالبات أو الملاحظين والمراقبين والعاملين.

وأكد انتظام سير الامتحانات في ثاني أيامها، ولم تتلق غرفة العمليات المركزية بالمديرية أي شكاوى، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة لتوفير الرعاية الصحية للطلاب والجو المناسب لأداء الامتحانات.