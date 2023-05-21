عبير عصام: الرخصة الذهبية طاقة إيجابية للاستثمار في مصر

أكدت الدكتورة عبير عصام عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن أول انطلاق للرخصة الذهبية كان في احتفالية اتحاد الصناعات المصري بـ 100 عام على وجوده في مصر و كان بحضور الرئيس السيسي، وتم إطلاق 5 رخص ذهبية حينها لمشروعات عملاقة.

وأضافت "عصام"، خلال لقائها ببرنامج"بيزنس"، المذاع على فضائية "صدى البلد 2" تقديم الإعلامية "شيماء موسى"، أن عدد الرخص حاليا وصل إلى أكثر من 50 رخصة ذهبية، وذلك ما يعادل 10 أضعاف في أقل من 6 شهور، معقبة: "الرخصة الذهبية طاقة إيجابية للاستثمار في مصر".

و أشارت عضو الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إلى أن التسهيل في الرخصة الذهبية واهتمام رئيس مجلس الوزراء بها، وزيادة العدد لـ 10 أضعاف خلال شهور يعنى أن هناك جذبا للإستثمار و سرعة في تنفيذ الإجراءات.

وأوضحت "عصام"، أن كل تحديث في ما يخص الإستثمار مفيد جدا لمصر و شعبها، مؤكدة أن هناك دولا عديدة وصلت إلى المنصة الإلكترونية لجذب الإستثمار و تسريع الإجراءات منذ فترات طويلة، لكن مصر تأخرت في هذه الخطوة.

وتابعت، أن من حسن حظها أنها تشغل مكانة عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات، و أن الغرفة تبذل جهدا كبيرا في خروج التوصيات بشكل مكتمل لمجلس الوزراء، و أن العقار يمثل أكثر من 60% من الإستثمار المصري، و أن أغلب الأموال المصرية في شراء العقار و تصديره وتملك الأجانب للعقارات.

