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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على هامش قمة هيروشيما .. اجتماع لرئيس الوزراء الهندي مع المستشار الألماني

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، أن رئيس الوزراء، ناريندرا مودي عقد اجتماعا ثنائيا، مع المستشار الألماني، أولاف شولتس ، على هامش قمة مجموعة السبع بهيروشيما، اليابان.

وقالت وزارة الخارجية الهندية، "ناقش قادة البلدين وأكدوا على دفع العلاقات الثنائية إلي الأمام. وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الوضع الإقليمي والقضايا الدولية". حسبما ذكر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الهندية.

وأشاد مودي بدعم ألمانيا لاتفاقية التجارة والاستثمار بين الهند والاتحاد الأوروبي ورئاسة الهند لمجموعة العشرين.

وكتب مودي على تويتر، "من الرائع لقاء المستشار الألماني شولتس في قمة مجموعة السبع في هيروشيما".

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