جمال الكشكي: ورش عمل بالحوار الوطني خلال الفترة المقبلة

كشف جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تفاصيل ومستجدات جلسات الحوار الوطني اليوم وتفاصيل مناقشة لجنة الأحزاب السياسية.

وقال الكشكي خلال مداخلة هاتفية بقناة المحور،:" الجلسة الواحدة كانت تشمل اكثر من 120 متحدث من مختلف الأحزاب.

أوضح،:" كان هناك محاولة لفك التعقيدات للامور التي كان من المفترض مناقشتها، متابعا:" هناك حالة من الزخم لمناقشة كافة الأفكار وهي خطوة ناجحة للحوار الوطني.

واكمل،:" لم تكن هناك خطوط حمراء للنقاش، معقبا:" خلال الفترة المقبلة سيكون هناك ورش للمتخصصين لمناقشة مقترحات الحوار الوطني بكل موضوع علي حده.

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