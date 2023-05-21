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مقرر الأحزاب بالحوار الوطني: لم يتم الاقتراب من الدستور خلال مناقشة قانون انتخابات المحليات

إيهاب الطماوي
إيهاب الطماوي

أكد إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، أن جلسات اليوم بالحوار الوطني كان بها مشاركة هائلة من كافة الأطياف السياسية والخبراء وممثلي الأحزاب السياسية، وكان بها تنوع غير عادي ولأول مرة أشهد هذا التنوع داخل جلسات الحوار الوطني.

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أوضح "الطماوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن لجنة الأحزاب السياسية تحدث بها عدد كبير وكان هناك أفكار مختلفة طرحت خلال الجلسات، مؤكدًا ان هناك أراء بأن لابد أن يكون هناك تعديل متكامل لقانون أحزاب سياسية والبعض يرى التعديل على قانون الأحزاب السياسية القائم، ولبعض يرى أن هذا القانون لا يوجد به مشاكل تعوق عمل الأحزاب السياسية.

أضاف أن لجنة المحليات كان بها مناقشات مطولة عن مشروع قانون انتخابات المجالس المحلية الشعبية في ضوء الصعوبات والمعوقات، مشددًا على أنه لم يتم طرح فكرة الاقتراب من الدستور بما يخص مشروع قانون انتخابات المجالس المحلية.

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