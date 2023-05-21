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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد السجيني: ننتظر مخرجات الحوار الوطني فيما يخص الشأن المحلي.. فيديو

أحمد السجيني
أحمد السجيني

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إننا ننتظر مخرجات الحوار الوطني فيما يخص الشأن المحلي.

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وأضاف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك انضباط في طرح الأفكار خلال الحوار الوطني ولكم يكن هناك حكرا على أي فكرة".

 

ولفت: "الحوار الوطني يضم كل الأحزاب السياسية للمناقشة في كل القضايا"، مضيفا: "هناك انضباط شديد في طرح الأفكار خلال الحوار الوطني ولم يكن هناك حكرا على أي فكرة، وحزب مستقبل وطن لديه الفاعليات والأنشطة المختلفة في الشارع".

 

وشدد أنه لا بد من مشاركة كل القوى السياسية في الانتخابات المحلية، مشيرا: "القائمة النسبية في الانتخابات بها مخاطر وكانت هناك معاناة منها في 2012".

 

وأشار: "القائمة النسبية في الانتخابات تغل يد الناخب في اختيار من يمثله"، مضيفا: "التجربة أثبتت أن القائمة النسبية في الانتخابات أنها قائمة الخيانة".
 

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