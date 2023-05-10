عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب أحمد السجيني يستفسر عن أوضاع صرف تعويضات نزع الملكية

النائب أحمد السجيني،
النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مخالفة الحكومة للقانون خلال صرف تعويضات نزع الملكية للمواطنين الذي يقطنون بمناطق تدخل في إطار المشروعات القومية.

وقال السجيني خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أثناء مناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2021/2022 "ما كنتش ناوي أتكلم إنهاردة، نتكلم نقول ايه؟ كل سنة بنتكلم الناس زعلانة وإحنا زعلانين"، مشيرًا إلى تكرار الملاحظات سنويًا. 

وأضاف "اتكلمت إنهاردة علشان موضوع التعويضات الناس اللي بتيجي في مسارها مشروعات الدولة ثبت لدينا من خلال أكثر من معاملة مع طلبات إحاطة على عموم المحافظات، عدم صرف التعويضات وفقا لقانون 10 لسنة 1990ونصوصه الملزمة".

وتابع السجيني "من حيث التدبر السياسي مع هذه المشروعات الكبيرة تلتزم الحكومة بصرف تعويض قبل الشروع في إزالة وإخلاء المنزل"، ووجه حديثه للوزراء "تخيلوا لو انتوا مكان المواطنين!"، مضيفًا "بتصرفوا صحيح لكن مش بالقدر المطلوب جزء من تحت الحساب وهذا مخالف للقانون وللرشد الذي يجب أن يكون".

وقال "الأمر الآخر مسألة توقفت أمامها مشروع توسعة الطريق الصحراوي هو مش المفروض وزير من الحكومة يطلع يكلم الناس يقول إيه اللي بيحصل ده؟ ما تقوليش أصل هيئة كذا، إحنا دولة واحدة وحكومة واحدة"، واختتم "آن الأوان أن تتعامل الحكومة بقدر من الرشد".

النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المشروعات القومية تعويضات نزع الملكية الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

سبب وفاة محمود بكري.. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

الحكومة تكشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

بفرمان كولر.. شوبير يكشف أبرز الراحلين عن الأهلي

ترشيحاتنا

مدبولي: مجلس الوزراء انتقل بالكامل للعمل من العاصمة الإدارية

الحكومة تجتهد لصالح المواطن.. ماذا قال مصطفى مدبولي عن الحوار الوطني

تراجع الطلب على الذهب بمصر حاليا يساهم في استقرار الأسعار

لأول مرة بصالة الشباب والرياضة.. تقنية الفيديو جاهزة لنهائيات سوبر كرة السلة

وسط غضب أنصاره.. رئيس وزراء باكستان السابق يمثل أمام المحكمة| تفاصيل

بعد اتهام "أم زياد" أبناءها إقامة علاقات غير مشروعة|قرار مهم بشأن طليقها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدولة تتحمل كل الزيادات| كم تكلفة رغيف العيش في الموازنة الجديدة

لأصحاب النظر القوي.. هل وجدت الرقم 218 في صورة الوهم المحير

احترس.. تناول البطيخ بكميات كبيرة يصيبك بـ7 مشاكل صحية خطيرة

قائمة التعليمات تثير الجدل.. القصة الكاملة لطرد فتاة من مطعم بالتجمع

فيديو

درجات الحرارة تصل إلى 40 .. تحذير عاجل من الأرصاد

شاهد قبل الحذف.. عمرو يوسف ينشر مشاجرة تجمعه مع محمد ممدوح

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ