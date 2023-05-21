أحمد السجيني: التصالح في مخالفات البناء يعيد الثقة بين الحكومة والشعب

تقدم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالتحية للحكومة على مخرجات اجتماع اليوم بشأن التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تم اقتراح أن ما لا يمكن إزالته من مخالفات في البناء يتم تقديرها ويتم التصالح عليها".

وأشار النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،: "رئيس الوزراء حريص على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء"، وأن التصالح في مخالفات البناء سيسهم في إعادة الثقة بين الحكومة والشعب".

وأوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،: "2.8 مليون طلب تم تقديمها لإجراء التصالح في مخالفات البناء"، مضيفا: "التصالح في مخالفات البناء تم بطواعية من المواطن".