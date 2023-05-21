برلماني:جلسات الحوار الوطني بها ديمقراطية كبيرة .. فيديو

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، إنه يشعر اليوم بوجود ديمقراطية فعلية داخل جلسات الحوار الوطني، وهناك مناقشات كثيرة من أجل مصالح الوطن، مشيراً إلى أن جميع الجلسات بها حرية رأي ويستطيع المتحدث التعبير عن آرائه بأريحية تامة.

وأضاف "تيسير مطر" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاقه للحوار الوطني، موضحاً أن جميع الأحزاب السياسية الموجودة داخل مصر تحدثت في جميع القضايا داخل هذا الحوار وتم تلخيص بعض القضايا لنقاط حتي يتم مناقشتها.

وتابع النائب تيسير مطر، أن هناك فرق بين الدعم المالي والتمويل المالي، فالدعم المالي هو دعم من الدولة بشكل واضح للأحزاب ويكون معلن ومعروف وله ضوابط معينة.