السجيني: أتطلع بشغف لمناقشات الحوار الوطني بشأن المحليات .. فيديو

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن جلسة الحوار الوطني التي عقدت اليوم شارك فيها جميع الأحزاب والقوي السياسية والخبراء المتخصصين في مجال المحليات يشاركون اليوم، وهذا التنوع في الحوار يثري بمعلومات ومناقشات مهمة في النهاية.

وأضاف "أحمد السجيني" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أنه يتطلع بشغف لمناقشات الحوار الوطني في شأن الإدارة المحلية، لأن هذه المناقشات سوف تؤثر بشكل إيجابي وينعكس إيجابيا علي مشروع القانون المفترض إصداره في الوقت القريب.

وتابع المهندس أحمد السجيني، أن تم عقد أكبر جلسات استماع حول الشؤون السياسية وصلت لـ 71 جلسة بواقع 185 ساعة عمل ولكن تبقي الحالة التوافقية في النظم الإنتخابية.