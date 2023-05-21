الحوار الوطني.. الحزب الاشتراكي يطالب بفتح الباب أمام التبرعات للأحزاب

قالت كريمة الحفناوي، ممثلة عن الحزب الاشتراكي المصري، إن عزوف الشباب عن الحياة السياسية والحزبية لم يكن موجودا حتى عام 2013، فمع اندلاع الثورتين ثورة 2011 وثورة 2013 كان الشباب مقبلا على الانضمام للأحزاب السياسية وممارسة العمل الحزبي.

وأكدت الحفناوي خلال كلمتها بالجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "قواعد ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها" أن عزوف الشباب عن الحياة السياسية والعمل الحزبي كان نتيجة للتقييد.

وقالت الحفناوي: "تروح تقدم علشان تعمل مظاهرة، يتم رفضها أمنيا، لا يحق لك الرفض، قانون التظاهر يشترط الإخطار وليس أخذ الموافقة".

وتطرقت ممثلة الحزب الاشتراكي المصري إلى المعوقات التي تواجه الأحزاب السياسية في مصر في ظل عدم وجود التمويل منتقدة عدم سماح القانون المنظم للحياة الحزبية في مصر بالتبرعات والدعم وفي ذات الوقت لا يوجد تمويل من الدولة، مشيرة إلى أن الوصول لـ 5000 عضو أمر صعب للغاية في ظل هذه الظروف والمعطيات.

وطالبت ممثلة الحزب الاشتراكي المصري بالإفراج عن مسجونين الرأي: " ليس واحد ولا خمسة ولا 100 ولا 1400 وإنما جميع سجناء الرأي المسجونين في السجون وأخرهم شباب سجنوا في عام 2020".

يذكر أن لجنة الأحزاب السياسية ناقشش في جلسة اليوم 3 موضوعات أبرزها: قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.