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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أربع كلمات جدد بها إيمانك يوميا.. علي جمعة ينصح بترديدها باستمرار

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء أن تجديد الإيمان ليس صعبًا، بل كان النبي  يقول: «جددوا إيمانكم» فيقول الصحابة: كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ فيقول: «قولوا لا إله إلا الله» شيءٌ بسيط يصل إلى القلوب، ولا يصعب على أحد قولوا: لا إله إلا الله، وابدأوا صفحةً جديدةً مع ربكم، تعمرون فيها أرضه، وتعبدون فيها ربنا كما أراد، وتزكّون فيها أنفسكم فإن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الدنيا لعبادته، ولعمارتها، ولتزكية النفس.

علامات رضا الله عن العبد

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن من علامات رضا الله سبحانه وتعالى على الإنسان دوام التوفيق في العبادة، فإذا لاحظ نفسه أنه موفق للحفاظ على الصلاة في مواقيتها فإن هذا من رضا الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق لهذا، لذلك ينبغي على الإنسان الذي وجد نفسه أدَّى العبادات أن يحمد الله على هذا التوفيق من أداء الصلاة والصيام، التوفيق إلى إخراج الزكاة، التوفيق إلى الحج فالإنسان يعلم أنه مرضي عليه من الله، إذا وجد نفسه في رحمة الله، في طاعة الله.


وأضاف "جمعة"، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، لو وجد الإنسان نفسه كثير الذنوب يعلم أن هناك شيئًا ما يحتاج إلى التوبة، يحتاج إلى الرجوع، يحتاج إلى الاستغفار وأن هذا الشيء هو نذير له من أجل أن يعود إلى الله، أما إذا وجد نفسه في طاعة، ووجد نفسه مستمرًا في هذه الطاعة، فهذه علامة كبيرة من علامات رضا الله.
 

علامات رضا الله عن العبد كيف أجدد الإيمان علي جمعة الصلاة الذكر

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