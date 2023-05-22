فرمه باللودر.. قرار جديد من المحكمة بشأن المتهم بقتل مهندس في القاهرة الجديدة

جدد قاضي المعارضات، حبس سائق معدة ثقيلة، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بقتل مهندس في القاهرة الجديدة.,

وكشفت التحقيقات الأولية، ان المتهم، يعمل سائق معدةٍ ثقيلةٍ «لودر» حيث قام بدهس مهندسًا بموقع بناءٍ تحت الإنشاء، باستخدام جرافتها.

وكانت، استمعت النيابة العامة، إلي اقوال شهود العيان في واقعة دهش سائق معدي ثقيلة "لودر"، لمهندس بموقع بناء تحت الإنشاء في القاهرة الجديدة.

واكدوا، شهود العيان في تحقيقات النيابة العامة، أن المجني عليه يعمل مهندسًا بالموقع، بينما المتهم يعمل سائقًا به لرفع مخلفات أعمال البناء باستخدام لودرٍ يقوده.

وأوضح شهود العيان، أن المتهم لم يكن يخالط باقي العاملين بالموقع، ولا يوجد أي خلافاتٍ بينه وبين أحدٍ، ولم يسبق رؤية حوارٍ يجري بينه وبين المجني عليه سلفًا أو قبيل الواقعة، ولم تحدث أي مشادةٍ بينهما حينها، وقد تناهى لسمع العاملين بالموقع صراخ المجني عليه فأبصروه ملقًى أرضًا بجوار اللودر غارقًا في دمائه وقد فارق الحياة بعدما صدمه المتهم بجرافته عدة مراتٍ متتابعةٍ، فضبطوه وأبلغوا الشرطة.

وكان، تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغاً بوفاة مهندس اثناء عمله داخل مشروع سكني (كمبوند ) بدائرة القسم إثر حادث دهس على يد سائق .

على الفور انتقل رجال المباحث وتم ضبط السائق المتهم واقتياده لقسم شرطة التجمع الأول وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها المتقدم .