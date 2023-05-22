تعليق كوميدي من محمد هنيدي علي عطل تطبيق انستجرام

علق الفنان محمد هنيدي، علي العطل الفني لتطبيق إنستجرام، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب محمد هنيدي: “عودة انستجرام.. ‏جماعة انستجرام اللي شرفونا نص ساعة ارجعوا بسرعة ارجوكم”.

وأبلغ عدد من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة إنستجرام Instagram عن عدم تمكنهم من استخدام التطبيق بشكل طبيعي، بعدما توقفت الخدمة تمامًا في مصر والعالم.

ولم يتمكن المستخدمون من نشر صورهم أو تصفح باقي الصور وكذلك التعليقات والرسائل.

من ناحية اخري لم يصدر أي تعليق من إدارة إنستجرام Instagram حتي الآن عن العطل.

كان قد تداول رواد منصة تويتر عدة تغريدات تفيد بوجود عطل في خدمة انستجرام وعدم القدرة في تصفح المنصة او تفقد الرسائل.