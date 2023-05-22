استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة بنابلس.. فيديو

أعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة بنابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة بمدينة نابلس الفلسطينية، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة.

من ناحية أخرى، أعربت الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، عن انزعاجها البالغ من قرار الحكومة الإسرائيلية السماح لمواطنيها بترسيخ وجود دائم في مستوطنة حومش بشمال الضفة الغربية.

وقالت الخارجية الأمريكية: "قرار الحكومة الإسرائيلية بشأن السماح لمواطنيها بترسيخ وجود دائم في مستوطنة حومش غير متوافق مع التزامها الحالي تجاه إدارة الرئيس بايدن".

وتابعت الوزارة: " نشعر بقلق أيضا من الزيارات الاستفزازية للمسجد الأقصى وما يصاحبها من دعاية مؤججة للمشاعر".

وأشارت إلى أن تقدم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يشكل عقبة أمام تحقيق حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية".

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، عقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأسبوعي داخل أنفاق ساحة البراق في مدينة القدس المحتلة.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، أن عقد الاجتماع يأتي كجزء لا يتجزأ من سياستها الرامية إلى تكريس ضم القدس وتهويدها وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني، وإغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.