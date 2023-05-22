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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معوض: فوز الأهلي بدوري الأبطال سيجعله موسمًا للتاريخ.. وهذه نصيحتي للاعبين قبل موقعة الوداد

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن الأهلي وصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بفضل نتائجه بعد لقاء صن داونز، مشيرا إلى أن الموسم الحالي من أنجح مواسم الفريق، وحال تتويجه بلقب البطولة القارية، سيكون "موسم للتاريخ".

 

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي لم يبرم صفقات بمبالغ مالية كبيرة في بداية الموسم، ولم يتم التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين، ولم يفقد أي بطولة هذا الموسم ونسبة النجاح 100% حتى الآن، لو اكتملت بتحقيق اللقب القاري سيكون موسمًا تاريخيًا بكل تأكيد".

 

وأضاف: "الأهلي يتعامل مع الكرات الثابتة بشكل جيد، في وجود ياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم، وظهروا بشكل جيد في لقاء الترجي التونسي وتعاملوا بشكل جيد، ويجب ان ينتبه اللاعبين لهذه النقطة أيضا في مواجهة الوداد المغربي".

 

وواصل: "يجب على لاعبي الأهلي عدم الانجراف وراء اهدار الوقت أمام الوداد، مرور ربع ساعة ثم نصف ساعة في مصلحة الفريق المغربي، مع ضرورة استغلال عامل الجمهور، يجب أن يستغل اللاعبون أول 15 دقيقة".

 

وزاد: "لابد من إعطاء اللاعبين الأساسيين راحة في بعض المباريات القادمة، والفريق لن يتاثر بإراحة أي لاعب، والتتويج ببطولة الدوري مسألة وقت، والافضل البدء بـ محمود متولي وياسر إبراهيم مع اراحة محمد هاني أو معلول، وفي الفترة الماضية ظهر بيرسي تاو في حالة جيدة".

 

وأتم: "يجب اعطاء اوسوريو الفرصة كاملة مع الزمالك، واللاعبين تغير عليهم الكثير وكانوا يختلقون لهم المبررات رغم اخطائهم الفردية بشكل كبير، واي تغيير لن يكون في صالح الفريق حاليا".

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