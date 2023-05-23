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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طاقة النواب تناقش موازنات البترول والغاز.. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة حسام عوض الله مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 02023 / 02024 فيما يخص ديوان عام وزارة البترول وموازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز اليوم الثلاثاء.

وأكد حسام عوض الله أن قطاعي البترول والغاز من أنجح القطاعات في مصر من حيث الجودة والعائد خاصة بعد الاكتشافات الجديدة وتحقيق عوائد جيدة  خاصة بعد تصدير الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة انتاج المنتجات البترولية محليا مع نجاح استراتيجية وزارة البترول لمواجهة الازمة وذلك رغم الاثار الاقتصادية التي ضربت العالم في مجال الطاقة مع استمرار اثار الحرب الروسية على اوكرانيا وتأثر سوق الطاقة وعدم استقرار الاسعار عالميا.

وأضاف عوض الله أن اللجنة تعقد اجتماع مهما ايضا غدا الاربعاء لمناقشة موازنة الهيئة العامة للبترول بالسنة المالية 2023 /2024 .

وأشار حسام عوض الله إلى أن اللجنة استضافت خلال اجتماعاتها في دور الانعقاد الحالي وزير البترول حيث استعرض خطة وزارة البترول لمواجهة الاثار الاقتصادية  في مجال الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية حيث استعرض الوزير الخطة التي تضمنت زيادات كبيرة في البحث والتنقيب وتطوير وانشاء مصافي جديدة لتكرير البترول وزيادة الانتاج المحلي من المنتجات البترولية سعيا الى الوصل الى الاكتفاء الذاتي وهو ما يتم فعلا مع تحقيق نتائج كبيرة لتطوير مصافي ميدور وشركة اسيوط وانشاء عدد من مصافي التكرير الجديدة ، حيث من المتوقع ان يحقق قطاع البترول فوائض كبيرة للموازنة العامة حيث انه من ابرز القطاعات الناجحة وخاصة في ظل النشاط الكبير لهيئة البترول والمشروعات الاستثمارات البترولية الجديدة والاكتشافات الحديثة وابرزها حقل نور.

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز المنتجات البترولية وزارة البترول

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