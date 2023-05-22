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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل Nokia الجديد هيعيش معاك سنين وبكاميرا زي السامسونج.. بـ4900 جنيه بس

موبايل Nokia الجديد
موبايل Nokia الجديد هيعيش معاك سنين وبكاميرا زي السامسونج..ب

أعلنت شركة نوكيا Nokia Mobile عن وصول Nokia C32 إلى إنجلترا، وهو هاتف ذكي اقتصادي من سلسلة Nokia C ويأتي مع بعض الميزات اللائقة بجانب أنه يتمتع بقدر عال من المتانة.  تم الإعلان عن Nokia C32 لأول مرة في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) 2023.

تتمتع علامة نوكيا التجارية بسجل طويل من المتانة والأداء مع كل من الهواتف المميزة والهواتف الذكية بالإضافة إلى رخص السعر.

موبايل Nokia الجديد هيعيش معاك سنين وبكاميرا زي السامسونج..بـ 4900 جنيه بس

مواصفات هاتف Nokia C32 

 

فبحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني،  يقدم هاتف Nokia C32 ميزات رائعة حيث يتم تشغيله بواسطة المعالج الصيني Unisoc 9863A1 ويمكن أن توفر بطاريته التي تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة ما يصل إلى ثلاثة أيام من العمل للهواتف.

يحتوي الهاتف الذكي C32 على شاشة نوع IPS HD LCD بقياس 6.5 بوصة بكثافة تبلغ 270 بكسل في البوصة.  ويضفي الجزء الخلفي من الزجاج المقوى للهاتف الذكي متعدد الاستخدامات مظهرًا وملمسًا فاخرًا.

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يحتوي هاتف Nokia C32 على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بهما خيار الوضع الليلي.  يوفر الوضع الليلي لقطات مذهلة في الإضاءة المنخفضة من كاميرات الهاتف.

يتوفر C32 بلونين مختلفين هما الأسود و اللون الخوخي، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13 ، وهو أمر مثير للإعجاب بالنسبة لهاتف ذكي اقتصادي.

 

سعر هاتف Nokia C32 

 

يتوفر هاتف Nokia الذكي الجديد في المملكة المتحدة بإصدار 4GB + 64GB بسعر 160 دولارًا أمريكيًا (أي ما يعادل 4900 جنيه مصري).

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