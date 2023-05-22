تحذير مهم لمرضي حساسية الصدر بهذا التوقيت

قال الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، إن الطقس الجاف والعاصف والمحمل بالأتربة من العوامل التي يمكن أن تؤثر سلبًا على مرضى الصدر والحساسية والربو.

وأشار أيمن سالم، إلى أنه عندما يكون الهواء جافًا ومليئًا بالأتربة، يمكن أن يتسبب في تهيج الجهاز التنفسي وزيادة الأعراض المرتبطة بالصدر والحساسية والربو.

وقال الدكتور أيمن سالم، إنه من الضروري على مرضى الصدر والحساسية والربو اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية عندما يكون الطقس جافًا وعاصفًا، أهمها البقاء في الأماكن المغلقة في فترات الظهيرة عندما تكون الرياح المحملة بالأتربة الجافة في أوجها.

وحذر هؤلاء المرضى، من تجنب التعرض للأتربة والغبار الزائد عند القيام بالأنشطة الخارجية، وعند الخروج للضرورة يجب الالتزام بارتداء الكمامة.

ولفت إلى ضرورة أن يتبع مرضى الصدر والحساسية والربو، لنظام غذائي صحي وشرب الكثير من الماء للمساعدة في ترطيب الجهاز التنفسي وتخفيف أعراض الجفاف.

وأكد على ضرورة الالتزام بالأدوية وخاصة البخاخات وعند الشعور بضيق يجب التواصل مع الطبيب المختص والذهاب إلى المستشفى إذا استدعى الأمر، واتباع الإجراءات الوقائية المناسبة.

وللحد من تفاقم حالة مريض حساسية الصدر والربو، نصح الدكتور أيمن سالم، باستخدام وسائل التهوية المناسبة في المنزل والمكتب، وتجنب التعرض المباشر للشمس في الساعات الأكثر حرارة، وتنظيف المنزل والأثاث بانتظام للتخلص من الغبار والعوادم.

كما نصح د. أيمن سالم، بتجنب استخدام العطور والمنظفات الكيميائية القوية، وتجنب التعرض للحيوانات الأليفة إذا كان لديك حساسية تجاهها.