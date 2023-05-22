تحترم كرامتهم | 5 التزامات لوسائل الإعلام لأجل ذوى الإعاقة ..تعرف عليها

تضمن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، عدة التزامات تلتزم بها وسائل الإعلام تجاه ذوي الهمم، وتأتي في مقدمتها الإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من كافة الجهات العامة والخاصة.

في هذا الصدد، نصت الماادة 34 من هذا القانون على أن تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير حكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية والمشاركة فيها بشكل مناسب، والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة، كما تلتزم وسائل الإعلام أيا كان نوعها بإذاعة المواد التى تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم.

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وطبقا للقانون ، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإتاحة وسائل الإعلام اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة .