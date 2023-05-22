عضو تحالف الأحزاب السياسية المصرية: لا توجد خطوط حمراء في الحوار الوطني|فيديو

قال رجب هلال حميدة عضو تحالف الأحزاب السياسية المصرية، إن الحوار الوطني هو دعوة صائبة من الرئيس السيسي ، لتبادل الأفكار، و التوجهات المتعددة على الأرض المصرية ، ممثلة في الأحزاب و القوى .

عضو تحالف الأحزاب السياسية المصرية:الجلسات الافتتاحية للحوار الوطني كانت ساخنة وبكلمات قوية

وأضاف رجب حميدة خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، عبر برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الجلسات الافتتاحية للحوار الوطني كانت ساخنة وبكلمات قوية أكدت أن الحوار ليس له خطوط حمراء لمتحدث أو مشارك فيه.

وأوضح عضو تحالف الأحزاب السياسية المصرية أن أرض الحوار الوطني لابد أن تكون لصنع وحدة العمل المشترك من أجل الوطن وتحقيق المعادلة الصعبة وليس لتطبيق فكر أو توجه معين أو حزب معين، ولكن التجمع من أجل الوطن والمواطن.