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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بـ12 مليون جنيه.. العثور على 25 كيلو من مخدر الآيس بحوزة 3 أشخاص

المتهمون
المتهمون

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص " لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس حال تواجدهم بدائرة القسم، وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس وزنت 25 كيلو جرام - مبلغ مالى - عدد من بطاقات الائتمان – عدد 3 هواتف محمولة – سيارة "ملك أحدهم".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ12,500,000مليون جنيه تقريباً .

كما تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المطرية من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – هاتف محمول.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل بعملائه .

وتمت عملتي الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة للمباحث القاهرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مخدر الايس مباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة ضبط 3 أشخاص امن القاهرة

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