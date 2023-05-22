أكله لذيذة .. طريقة عمل فيتوتشيني بالسجق

تعد المكرونة من الوصفات المحببة لدي الكثير ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل فيتوتشيني بالسجق
المقادير :
500 جرام مكرونة فيتوتشيني
نصف كيلو سجق
معلقة كبيرة زيت زيتون
حبة بصل أبيض كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة
30 جرام زبدة
10 فصوص ثوم مهروسين
4 حبات فلفل أحمر أو أخضر
معلقة كبيرة بهارات إيطالية
معلقة صغيرة ملح، حسب الرغبة
كوب كريمة طهي
4 حبات طماطم، مقطعة أنصاف
جبنة بارميزان مبشورة حسب الرغبة
طريقة التحضير
أولًا تحضير الباستا:
نسلق المكرونة الفيتوتشيني بالطريقة المعتادة مع تحريكها من وقت للتاني لمدة 7 دقائق بحيث تستوي 3/4 سوا، ونصفيها ونغسلها بماء بارد ونركنها على جنب وناخد ربع كوب من ماء السلق ونسيبه على جنب
ثانياً تحضير السجق:
أول حاجة هنفرغ السجق من خلال عمل شق بالسكينة ونفتته باليد لقطع صغيرة. او نقطعة شرائح صغيرة حسب الرغبة
في طاسة ساخنة على نار متوسطة، نضيف الزيت والبصل ونحرك البصل لحد ما يدبل وبعدين نضيف الزبدة مع الاستمرار بالتحريك لحد ما الزبدة تدوب ونضيف عليهم الثوم والفلفل ونقلبهم شويه وبعدين نحركهم لمنتصف الطاسة
نضيف السجق عليهم ونحركهم مع بعض لحد ما يتجانسوا نضيف عليهم البهارات الإيطالية والملح
بعد كده هنضيف ربع كوب ماء السلق ونسيب الخليط على نار هادية لمدة 3 دقائق يتسبك وبعدين نضيف الكريمة
نضيف الطماطم ونصف كمية جبنة البارميزان ونقلب الخليط مع بعضه ونضيف عليه الفيتوتشيني ونسيبهم على النار لمدة دقيقتين
في طبق التقديم، نغرف الفيتوتشيني ونزينها بكمية جبنة البارميزان المتبقية ونقدمها ساخنة