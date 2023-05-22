أكله لذيذة .. طريقة عمل فيتوتشيني بالسجق

تعد المكرونة من الوصفات المحببة لدي الكثير ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل فيتوتشيني بالسجق



المقادير :

500 جرام مكرونة فيتوتشيني

نصف كيلو سجق

معلقة كبيرة زيت زيتون

حبة بصل أبيض كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة

30 جرام زبدة

10 فصوص ثوم مهروسين

4 حبات فلفل أحمر أو أخضر

معلقة كبيرة بهارات إيطالية

معلقة صغيرة ملح، حسب الرغبة

كوب كريمة طهي

4 حبات طماطم، مقطعة أنصاف

جبنة بارميزان مبشورة حسب الرغبة

طريقة التحضير

أولًا تحضير الباستا:

نسلق المكرونة الفيتوتشيني بالطريقة المعتادة مع تحريكها من وقت للتاني لمدة 7 دقائق بحيث تستوي 3/4 سوا، ونصفيها ونغسلها بماء بارد ونركنها على جنب وناخد ربع كوب من ماء السلق ونسيبه على جنب

ثانياً تحضير السجق:

أول حاجة هنفرغ السجق من خلال عمل شق بالسكينة ونفتته باليد لقطع صغيرة. او نقطعة شرائح صغيرة حسب الرغبة

في طاسة ساخنة على نار متوسطة، نضيف الزيت والبصل ونحرك البصل لحد ما يدبل وبعدين نضيف الزبدة مع الاستمرار بالتحريك لحد ما الزبدة تدوب ونضيف عليهم الثوم والفلفل ونقلبهم شويه وبعدين نحركهم لمنتصف الطاسة

نضيف السجق عليهم ونحركهم مع بعض لحد ما يتجانسوا نضيف عليهم البهارات الإيطالية والملح

بعد كده هنضيف ربع كوب ماء السلق ونسيب الخليط على نار هادية لمدة 3 دقائق يتسبك وبعدين نضيف الكريمة

نضيف الطماطم ونصف كمية جبنة البارميزان ونقلب الخليط مع بعضه ونضيف عليه الفيتوتشيني ونسيبهم على النار لمدة دقيقتين

في طبق التقديم، نغرف الفيتوتشيني ونزينها بكمية جبنة البارميزان المتبقية ونقدمها ساخنة