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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة شتوية.. هيفاء وهبي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

شاركت الفنانة هيفاء وهبي متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت هيفاء في الصور بإطلالة شتوية متميزة، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها.

وكشفت الفنانة هيفاء وهبى عن بعض التفاصيل الخاصة بفيلمها الأخير “رمسيس باريس” والذى يعرض حاليا ضمن قائمة أفلام موسم عيد الفطر. 

 

وقالت هيفاء وهبي في مداخلة ببرنامج "بحب السينما” والذى يقدمه الإعلامى شريف نور الدين عبر إذاعة ميجا FM: شخصية "حنين" تشبهها إلى حد ما وخاصة فى خفة دمها وهو ما أشتهر به وسط الأصدقاء المقربين لى. 

وأضافت هيفاء وهبى: قمت لأول مرة بتلحين أغنية فى فيلم "رمسيس باريس"، وهى الأغنية التى كتب كلماتها الشاعر أحمد رمزى.

وأوضحت هيفاء وهبى: "كون أن الفيلم كوميدى كان ذلك عاملا محفزا لى للمشاركة فى الفيلم فضلا عن أن الفيلم يشارك فيه أيضا مجموعة من الأبطال الكوميديانات، كما أن العمل قائم على كوميديا الموقف وكنت مكسوفة فى بداية التصوير، خاصة أن شخصية “حنين” تعتبر نفسها شخصية مهمة ولكن حقيقة الأمر هى شخصية “هطلة”. 

هيفاء وهبي

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