الأرصاد: الحرارة تصل 40 درجة وعواصف ترابية تغطي القاهرة وفرص لسقوط أمطار

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن أخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس حيث قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس معتدل في الصباح الباكر، و حار نهاراً على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن اهم الظواهر الجوية المؤثرة في طقس اليوم .



وتنشط الرياح اليوم، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية زتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال محافظة البحر الأحمر وسيناء والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

وحذرت الهيئة من وجود الأتربة والرمال المثارة بالمناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد.



وأشارت الى انه سيكون هناك انخفاض في الرؤية الأفقية على بعض المناطق بسبب الأتربة والرمال المثارة .



وتكون الفرصة مهيأة، لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.



وبالنسبة لحالة البحرين.. تكون حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية

أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو