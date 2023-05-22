خبير يكشف سبب العطل الكبير فى الإنستجرام أمس

قال المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن شركة "ميتا" متطورة جدًا في استخدام نظام الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن ذلك سوف يعود علينا كمستخدمين بأشياء جيدة جدًا بسبب كثرة الأعطال التي نعاني منها.

وأضاف المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشركة تطور معالجات تعالج الفيديوهات بنظام الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تقليل الحرارة الناتجة من الأجهزة، رغم أن هذا الأمر مكلف جدًا للشركة، وسوف يعود على المستخدمين بنتائج أفضل.

وتابع المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، أنه بالأمس حدث عطل كبير في تطبيق "إنستجرام" بسبب تحديثات وإضافات جيدة، ولكن مع التطور الذي تشهده الشركة لن نرى هذه الأعطال بشكل مستمر.