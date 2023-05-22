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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: تفعيل العمل العربي المشترك ضرورة ملحة.. وزيارة سلطان عمان تعزز التعاون الاقتصادي

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق، إلى القاهرة، تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، مؤكدا على ضرورة استغلال تلك الزيادة في إبرام اتفاقيات تعاون في المجال الاقتصادي بما يدعم اقتصاد البلدين ويحقق طموحات كلا الشعبين.

وقال "سلطان"، في تصريحات له، إن زيارة سلطان عمان تأتي بعد عقد القمة العربية بجدة، والتي جاءت في توقيت شديد الحساسية، تعاني فيه المنطقة من تحديات عديدة على جميع الأصعدة، بالأخص، الأزمة الاقتصادية التي ولدتها الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، والتي يتستلزم معها وجود تكاتف عربي وتلاحم وتوحيد للرؤى وتعزيز للتعاون بين البلدان العربية.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن التعاون العربي هو المخرج الوحيد للبلدان العربية من أجل مواجهة تلك الأزمة الاقتصادية والغذائية الناتجة عن توقف ثم بطء سلاسل التوريد، لافتا إلى أن ما تعانيه من أزمات لن يحل إلا بالتعاون العربي المشترك.

وأشاد عضو مجلس النواب ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تفعيل مفهوم التعاون العربي المشترك، والذي أصبح ضرورة ملحة يجب أن تعمل الدول العربية على تفعيله.

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