عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دعبس: ما فعله الرئيس السيسي في قطاع الكهرباء والطاقة إنجازا غير مسبوقا

الدكتور نبيل دعبس
الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ

قال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي و الاتصالات  وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ،  في كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس ، وبحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة .

وتناقش الجلسة العامة ، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب مجد الدين بركات والمزكي من اكثر من 20 نائبا اخرين بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية مثل "اليونان - إيطاليا".

وقال إن ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال وقطاع الكهرباء والطاقة ، انجاز غير مسبوق وأمر لا يصدق ويدخل في موسوعة جنيس للأرقام القياسية.

وأضاف دعبس، قائلا: الرئيس السيسي استلم البلد صفر في الكهرباء.

وتابع: الجميع يعلم أن الكهرباء كانت تقطع بالقاهرة العاصمة وعموم البلاد وكانت الشكاوي والصرخات تصدر من العباد، ولكن الآن وفي ظل الانجاز غير المسبوق أصبحنا ننتج 55 الف ميجا وات واصبح لدينا فائض اكثر من 20 الف ميجا وات ونصدر كهرباء بأكثر من 90 مليون جنية وهي أمور كلها تؤكد نجاح الرئيس السيسي، واعتقد أن هذا ليس كلام من مواطن مصري غيور علي بلده.

وأضاف: ولكن علي الجميع أن يطلع علي تقرير شركة سمنز الألمانية والتي اكدت في تقارير لها عالميه ان الشركة انشأت 3 محطات عملاقة في مصر تعد من الجيل الأول لأحدث أنواع التكنولوجيا في العالم وتلك المحطات هي الأحدث في العالم وكفاءة انتاج الطاقة والكهرباء الخارج منها اكثر من 65 بالمائة وهو أمر مدهش ويفرح لكل مواطن مصري ليس هذا فقط.

واسترسل: بل ذكر التقرير ان الرئيس السيسي تفاوض مع الشركة لانتاج اكثر من 24 ونصف الف ميجا وات جديدة كل تلك الامور نجعنا نفرح لما يحدث في البلد وعلي الجميع الصبر وسيروا انجازات الرئيس السيسي في شتي المجالات.

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وزير الكهرباء والطاقة المتجددة طلب المناقشة العامة سياسة الحكومة الكهرباء الفائض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وسعر عيار21 الآن

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

صدمة لعشاق الأهلي بشأن مشاركة الشناوي في نهائي أفريقيا

بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.. هل تعود شهادة 25% من جديد؟

نقيب الفلاحين: أطالب برفع الدعم عن رغيف الخبز لهذا السبب | خاص

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

انزلوا اتأكدوا.. وزارة الزراعة للمواطنين: كيلو اللحمة البلدي بـ225 جنيها

الأهلي يكشف موقف كهربا من المشاركة أمام الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

في السوبر الإفريقي والبطولة العربية.. كيف ورّط الأهلي والزمالك لجنة المسابقات؟

رئيس الشيوخ يحيل طلب مناقشة تصدير الفائض من الكهرباء لأوروبا للجنة الطاقة

الصحة العالمية تصدم الجميع : الوباء المحتمل يقترب

الضرائب وحجم التبادل التجاري.. اتفاقيات اقتصادية جديدة بين مصر وعُمان ودعم الاستثمارات

مخضرم في الدبلوماسية.. بوتين يعين نائبًا جديدًا لوزير الخارجية الروسي

أخر التطورات في محطة زابوريجيا الأوكرانية.. تحذير خطير من وضع السلامة النووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين الأجمل.. شاهد فستان مي عمر على عارضة أزياء في قطر

طريقة عمل بودينج الكراميل| جديدة وغير تقليدية

مع تقدم العمر.. اتبع هذه النصائح للحفاظ على قوة العظام

زوجة أحمد السقا تتعرض للانتقاد بسبب إطلالة غير تقليدية.. شاهد

فيديو

ابتلعتها حية .. سمكة تنهي حياة طفلة عمرها 6 أشهر

الأرصاد: الحرارة تصل 40 درجة وعواصف ترابية تغطي القاهرة وفرص لسقوط أمطار

كل يوم بصرخ.. البلوجر سارة محمد توضح حقيقة إيداعها في دار أيتام |فيديوجراف

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ