دعبس: ما فعله الرئيس السيسي في قطاع الكهرباء والطاقة إنجازا غير مسبوقا

قال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، في كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس ، وبحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة .

وتناقش الجلسة العامة ، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب مجد الدين بركات والمزكي من اكثر من 20 نائبا اخرين بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية مثل "اليونان - إيطاليا".

وقال إن ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال وقطاع الكهرباء والطاقة ، انجاز غير مسبوق وأمر لا يصدق ويدخل في موسوعة جنيس للأرقام القياسية.

وأضاف دعبس، قائلا: الرئيس السيسي استلم البلد صفر في الكهرباء.

وتابع: الجميع يعلم أن الكهرباء كانت تقطع بالقاهرة العاصمة وعموم البلاد وكانت الشكاوي والصرخات تصدر من العباد، ولكن الآن وفي ظل الانجاز غير المسبوق أصبحنا ننتج 55 الف ميجا وات واصبح لدينا فائض اكثر من 20 الف ميجا وات ونصدر كهرباء بأكثر من 90 مليون جنية وهي أمور كلها تؤكد نجاح الرئيس السيسي، واعتقد أن هذا ليس كلام من مواطن مصري غيور علي بلده.

وأضاف: ولكن علي الجميع أن يطلع علي تقرير شركة سمنز الألمانية والتي اكدت في تقارير لها عالميه ان الشركة انشأت 3 محطات عملاقة في مصر تعد من الجيل الأول لأحدث أنواع التكنولوجيا في العالم وتلك المحطات هي الأحدث في العالم وكفاءة انتاج الطاقة والكهرباء الخارج منها اكثر من 65 بالمائة وهو أمر مدهش ويفرح لكل مواطن مصري ليس هذا فقط.

واسترسل: بل ذكر التقرير ان الرئيس السيسي تفاوض مع الشركة لانتاج اكثر من 24 ونصف الف ميجا وات جديدة كل تلك الامور نجعنا نفرح لما يحدث في البلد وعلي الجميع الصبر وسيروا انجازات الرئيس السيسي في شتي المجالات.