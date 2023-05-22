مخضرم في الدبلوماسية.. بوتين يعين نائبًا جديدًا لوزير الخارجية الروسي

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسومًا بتعيين سيرجي بوتين نائبًا لوزير الخارجية الروسي.

وحسب “روسيا اليوم”، نشر المرسوم على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت، حيث جاء فيه: "تعيين سيرجي بوتين نائبًا لوزير الخارجية. يدخل المرسوم المقابل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه".

وشغل سيرجي بوتين سابقًا منصب مدير إدارة الأمانة العامة بوزارة الخارجية الروسية، وقد تخرج من معهد الدول الآسيوية والإفريقية بجامعة موسكو الحكومية.

وبعدها شغل مناصب في المكتب المركزي لوزارة الخارجية الروسية، وشغل منصب القنصل العام لروسيا في نيغاتا الايابان، وفي 2011-2013 شغل وزير مستشار في السفارة الروسية باليابان، ومنذ أغسطس يشغل منصب مدير إدارة الأمانة العامة في الوزارة.

كذلك صدر اليوم الاثنين مرسوم منفصل بشأن بعض التغييرات في الهيكل التنظيمي للوزارة، وفيه تم تحديد أن لوزارة الخارجية الحق في أن يكون لها 10 نواب للوزير، إضافة إلى 43 دائرة في مجال الأنشطة الرئيسية للوزارة وإدارتين.

في الوقت نفسه، تم استبعاد منصب نائب وزير الخارجية لمكافحة الإرهاب من سجل الوظائف، وأقيل أوليج سيرومولوتوف من هذا المنصب بمرسوم من بوتين.