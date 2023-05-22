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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيب يفجر مفاجأة عن حقنة تباع بالصيدليات تسبب الموت

صدى البلد

نشر الدكتور وليد شوفي عطية الباحث بكلية الطب في أمريكا فيديو جديد عن حقنة كارثية وعادة خطيرة يقوم بها الكثيرون. 

وقال الدكتور وليد: توجد حقنة مميتة وكارثية تباع بالصيدليات دون الرجوع الي طبيب وهي حقنة سحرية تخلضك من الألم الجسم وتسمي ديكسا

 

وقد تعرضك هذه  الحقنة للموت فهي  تقلل المناعة وتصيبك بالسكر والضغط المرتفع وتصيب الكلي فهي حقنة توصف بأمراض معينية تحت اشراف طبيب 

وقال الدكتور وليد الحقنة تعالج بعض الامراض ولكن تؤخذ بطريقة صحيحة وجرعات معينة 

ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو دومة عضو مجلس صيادلة مصر أن التفاصيل المتداولة حول هذه الحقنة معروفة بالفعل وقتلت بحثا لذلك يتم التأكيد بشكل دائم على أن كل الأدوية تحتاج لإشراف الطبيب قبل تناول المريض لها .


 

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