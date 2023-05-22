رئيس النقل العام للنواب: 24% حافز للسائق والمحصل يوميا من التذاكر

كشف اللواء رزق على مصطفى، رئيس مجلس إدارة هية النقل العام، إن الهيئة تتكلف تقريبا 220 مليون جنيه للفئات المستثناة من مقابل التذكرة سواء استثناء كلى أو جزئي، وتم مخاطبة الوزارات للتحمل هذه التكلفة، وذلك فى إطار تقليل النفقات وتعظيم الموارد، منهم 35 ألف اشتراك لمن هم فوق الـ70 عاما، فى حين أن تكلفة الاشتراك للواحد تبلغ 3250 جنيها فى العام.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، لهيئتي "النقل العام بمحافظة القاهرة"، و"نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية".

وتدخل النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالقول:" هناك العديد من الإجراءات لترشيد الاستهلاك والإنفاق ولنا فى القطاع الخاص نموذج، متسائلا عما يتقاضاه السائق والمحصل بالهيئة من الحصيلة اليومية حافزا؟، مشددا على ضرورة أن تكون هناك حوكمة لضبط المنظومة الخدمية، متسائلا عن إمكانية تطبيق الشراكة مع القطاع الخاص.

وعقب اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، قائلا:" المحصل والسائق يحصل كل منهما على 12% من قيمة التذكرة الواحدة بواقع 24% للاثنين يوميا من حصيلة التذاكر يوميا.