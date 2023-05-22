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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير الكهرباء: لم نستورد عدادا واحدا مسبوق الدفع من الخارج

الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن  الوزارة لم تستورد عدادا واحدا مسبوق الدفع من الخارج ، واعتمدت علي المصنع محليا ، مضيفا :" لفد خلقنا صناعة وطنية  في هذا المجال".

وأشار وزير الكهرباء خلال الجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم الاثنين ، إلي أن شركة هاووي عرضت  إعطاء  الوزارة 10 ملايين عداد مسبوق الدفع ، مع منح قرض بفائدة مخفضة ، قائلا :" رفضت ذلك تماما واجتمعت مع الشركات التي تصنع العدادت المحلية وطلبت زيادة الانتاج وهو ما نجحنا فيه ".

وتابع الوزير :" لم استورد اي عداد من الخارج ووصلنا لـ 15 مليون عداد ولدينا 33 مليون مستفيد تقريبا " ، واستطرد :" حال وجود مشكلة في العداد نقوم باستبداله علي حسابنا ".

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الجلسة العامة مجلس الشيوخ عداد مسبوق الدفع

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