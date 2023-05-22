وزير الكهرباء: لم نستورد عدادا واحدا مسبوق الدفع من الخارج

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة لم تستورد عدادا واحدا مسبوق الدفع من الخارج ، واعتمدت علي المصنع محليا ، مضيفا :" لفد خلقنا صناعة وطنية في هذا المجال".

وأشار وزير الكهرباء خلال الجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم الاثنين ، إلي أن شركة هاووي عرضت إعطاء الوزارة 10 ملايين عداد مسبوق الدفع ، مع منح قرض بفائدة مخفضة ، قائلا :" رفضت ذلك تماما واجتمعت مع الشركات التي تصنع العدادت المحلية وطلبت زيادة الانتاج وهو ما نجحنا فيه ".

وتابع الوزير :" لم استورد اي عداد من الخارج ووصلنا لـ 15 مليون عداد ولدينا 33 مليون مستفيد تقريبا " ، واستطرد :" حال وجود مشكلة في العداد نقوم باستبداله علي حسابنا ".