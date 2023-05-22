ميدو يرد على تصريحات رئيس إنبي: الزمالك يراهن على مصطفى شلبي

رد أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، على تصريحات أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، والذي أشار من خلالها إلى أن مصطفى شلبي لاعب الزمالك كان يرغب في الانتقال إلى الأهلي، ولكن عرض الزمالك المادي الأكبر حسم انتقاله إلى صفوف الزمالك.



وقال ميدو عبر بث مباشر على حسابه الرسمي بـ انستجرام: "ما تحدث به رئيس إنبي ليس له علاقة بالاحترافية خاصة أن حديثه يُمكن أن يُحدث مشكلة بين جماهير الزمالك واللاعب، وتلك الأحاديث من المفترض أن تكون في الغرف المغلقة، خاصة أن اللاعب كان يتواجد في صفوف إنبي، وكان لاعب في فريقه"



وأضاف: "ما يهم جمهور الزمالك، ما يقدمه مصطفى شلبي في الملعب، مصطفى بيموت نفسه في الملعب ولاعب مخلص جدا"

وتابع: "مصطفى شلبي قد يكون أنجح صفقة حسمها الزمالك هذا الموسم، وهذا ما ظهر مؤخرا خاصة بعد تطور مستوى اللاعب"



وواصل: "مصطفى شلبي لاعب أساسي في خطة إدارة الزمالك بالموسم الجديد، وإدارة الزمالك تُراهن على اللاعب وتراهن على كونه سيكون من أفضل لاعبي الزمالك"



ووجه ميدو رسالة لجماهير الزمالك قائلا: "دعموا اللاعبين والفريق، واجعلوا التقييم في الملعب فقط، على أساس ما يقدمه اللاعب في الملعب من جهد ومردود"