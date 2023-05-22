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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة صادمة.. الاتحاد الأوروبي يستعد لهزيمة بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية

جو بايدن
جو بايدن

أفادت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، نقلا عن مصادر، بأن مسؤولو الاتحاد الأوروبي يستعدون لحقيقة أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد لا يفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024، وأن رئيس الدولة الجديد سيغير نهجه في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت “سي إن بي سي”، نقلا عن مصادر: "هناك تعاون وتنسيق وثيقان غير مسبوقين بين الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية الحالية... يدرك الاتحاد الأوروبي أن هذا التعاون ليس أمرا مفروغا منه، وقد يتغير هذا النهج عندما يظهر شخص مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض".

وقال كيفن كلودن، كبير المحللين في معهد ميلكن، لـ“سي إن بي سي”، إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ينتظران علاقة صعبة إذا تولى المرشح الجمهوري الرئاسة.

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وأضاف كلودن: ”الأوروبيون يخشون أن تتوقف الولايات المتحدة عن دعم أوكرانيا"، مشيرا إلى أننا نتحدث عن المساعدة العسكرية والمالية.

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