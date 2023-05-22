نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بسيناء.. ندوة تثقيفية لحجاج بيت الله الحرام

عقد مديرية التضامن الاجتماعي محافظة شمال سيناء، ندوة تثقيفية لحجاج بيت الله الحرام هذا العام ٢٠٢٣م بقاعه المؤتمرات بالمديرية لشرح مناسك الحج والرد على الإستفسارات المتعددة من جانب الحاصلين على قرعة الحج هذا العام.



حاضر فيها كلا من : الدكتور محمد رستم استشاري الباطنه ، والدكتور محمود مرزوق وكيل وزاره الأوقاف ،

والشيخ صلاح الحسيني ، مدير الدعوة الأوقاف ، والشيخ الشحات البربري ، أمام وخطيب الأوقاف .



تم خلال اللقاء شرح كافه المناسك للحجاج والرد علي اسئله الحاج الدينيه والطبيه ومحظورات الحج.

تسكين الحجاج:



وقال على غيط مدير عام التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، إنه تم خلال اللقاء تسكين الحجاج حسب رغبه كلا منهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف أنه سيتم توفير أتوبيس مكيف لنقل الحجاج من العريش إلى مطار القاهره ذهاب وعوده ، بناءا على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

حيث يبلغ عدد حجاج شمال سيناء ٤٦ حاجا وحاجة، ومشرف إداري ، وتكلفه الرحله المستوي الثالث ١٧١٠٠٠ ألف جنيه .