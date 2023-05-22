ضربة لـ زيلينسكي.. إعلان صادم من شولتس يحطم أكبر أحلام أوكرانيا

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الإثنين، إن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف الناتو في المستقبل المنظور.

وفي مقابلة مع قناة “فيلت” الألمانية، قال شولتس: "في عام 2008، في بوخارست، اعتمد حلف الناتو قرارات صاغت منظورًا طويل الأجل”.

وأضاف: “من الواضح للجميع أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو لن يحدث في المستقبل المنظور. بما في ذلك لأن معايير الناتو تتضمن عددًا وشروط لا تستطيع اوكرانيا الوفاء بها في الوقت الحالي".

وفي وقت سابق، طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا قبل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وبحسب خدمة زيلينسكي الصحفية، جاء طلب الزعيم الأوكراني، من بايدن على هامش قمة مجموعة السبع.

وقالت خدمة زيلينسكي الصحفية: "أشار رئيس الدولة إلى أهمية الحصول على ضمانات أمنية لأوكرانيا قبل انضمام بلدنا إلى التحالف".