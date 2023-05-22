الغرب يستعد لوضع نهاية كارثية لحرب أوكرانيا.. تفاصيل

قالت صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية الحكومية، إن زيارة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لقمة مجموعة السبع في هيروشيما، أظهرت عدم استعداد الدول الغربية لإنهاء الصراع مع روسيا من خلال المفاوضات.

وأوضحت الصحيفة أن "حضور زيلينسكي البارز في مجموعة السبع والإمدادات العسكرية المتزايدة من الغرب تشير إلى أن الغرب يسعى لإنهاء الصراع عسكريًا، الأمر الذي سيزيد من تصعيد الوضع وتعقيده”.

وأشارت إلى أنه بفضل معركة باخموت، تحتفظ روسيا بميزة عسكرية على أوكرانيا، على الرغم من استمرار الغرب في استخدامها كوسيط لها، وزيادة الإمدادات العسكرية لإضعاف موسكو.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه إذا تم نشر مقاتلات إف-16 في البلدان المجاورة لأوكرانيا، مثل بولندا أو رومانيا، فلن تتأخر روسيا برد صارم.

وقالت: "لا يمكن لأي سلاح بمفرده أن يغير مسار الحرب. لكن نشر طائرات إف-16 يمكن أن يدخل الناتو في صراع عسكري مباشر مع روسيا، لأن السؤال الأهم هو مكان نشر الطائرات المقاتلة، الأمر الذي يتطلب الكثير من الفضاء وصيانة النظام المعقد”.