عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الغرب يستعد لوضع نهاية كارثية لحرب أوكرانيا.. تفاصيل

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قالت صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية الحكومية، إن زيارة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لقمة مجموعة السبع في هيروشيما، أظهرت عدم استعداد الدول الغربية لإنهاء الصراع مع روسيا من خلال المفاوضات.

وأوضحت الصحيفة أن "حضور زيلينسكي البارز في مجموعة السبع والإمدادات العسكرية المتزايدة من الغرب تشير إلى أن الغرب يسعى لإنهاء الصراع عسكريًا، الأمر الذي سيزيد من تصعيد الوضع وتعقيده”.

وأشارت إلى أنه بفضل معركة باخموت، تحتفظ روسيا بميزة عسكرية على أوكرانيا، على الرغم من استمرار الغرب في استخدامها كوسيط لها، وزيادة الإمدادات العسكرية لإضعاف موسكو.

أوكرانيا تفوز .. تغريدة مفاجئة من زيلينسكي

رداً على زيلينسكي.. قائد فاجنر: لا يوجد عسكري أوكراني واحد في باخموت

بالإضافة إلى ذلك، فإنه إذا تم نشر مقاتلات إف-16 في البلدان المجاورة لأوكرانيا، مثل بولندا أو رومانيا، فلن تتأخر روسيا برد صارم.

وقالت: "لا يمكن لأي سلاح بمفرده أن يغير مسار الحرب. لكن نشر طائرات إف-16 يمكن أن يدخل الناتو في صراع عسكري مباشر مع روسيا، لأن السؤال الأهم هو مكان نشر الطائرات المقاتلة، الأمر الذي يتطلب الكثير من الفضاء وصيانة النظام المعقد”.

زيلينسكي فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني هيروشيما روسيا مجموعة السبع أوكرانيا موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

1800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وسعر عيار21 الآن

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

تراجع كبير فى أسعار الدواجن بعد الإفراج الجديد عن الأعلاف اليوم

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.. هل تعود شهادة 25% من جديد؟

صدمة لعشاق الأهلي بشأن مشاركة الشناوي في نهائي أفريقيا

نقيب الفلاحين: أطالب برفع الدعم عن رغيف الخبز لهذا السبب | خاص

موضوعات متعلقة

السعودية.. إعدام ثلاثة مواطنين لإدانتهم بالالتحاق بمعسكرات "تنظيمات إرهابية" خارج البلاد

قمة خارج الكوكب .. اجتماع سعودي إماراتي فى الفضاء |شاهد

الصحة العالمية تصدم الجميع : الوباء المحتمل يقترب

شاهد.. مشاجرة واشتباكات داخل برلمان كردستان العراق

من هو على أكبر أحمديان الأمين الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني؟

نجوا بأعجوبة.. لحظات مرعبة لسيارة تدهس 3 أطفال في السعودية.. شاهد

وزير الخارجية التركي يتهم منافس أردوغان بالتسبب في انخفاض عدد السياح الروس

اجتماع ليبي بالمغرب ومصير حفتر والقذافي من الانتخابات على الطاولة

ترشيحاتنا

مفاجأة صادمة.. الاتحاد الأوروبي يستعد لهزيمة بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية

فى ذكراها | زيجات مها صبرى .. وقصة تحذير الشعراوي قبل وفاتها

رسالة عاجلة من الجيش السوداني إلى المواطنين بشأن لجان المقاومة

تقديم المدارس التجريبية 2024 .. الرابط والموعد والتفاصيل كاملة

للسيدات.. مفاجأة غير متوقعة للحفاظ على الشعر من التلف بسبب حمام السباحة

نهائي أفريقيا| كهربا جاهز.. صدمة حول الشناوي.. ومصير معلّق لثنائي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. سعر صادم لبنطلون درة.. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان بشأن الدولارات.. علامات بأجنحة الدجاج تمنعك من تناولها

بتجيب الأمراض.. احذر تناول هذا النوع من الأطعمة

بعد إعلان أمريكا إصابة سيدتين| معلومات صادمة عن عدوى فطرية شديدة الخطورة

مين الأجمل.. شاهد فستان مي عمر على عارضة أزياء في قطر

فيديو

جاب الفضية واختفى .. تفاصيل هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة | فيديوجراف

تحت الـ60.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

قفزة في سعر الذهب تعوض خسائر الأسبوع الماضي وصدمة للدولار

ابتلعتها حية .. سمكة تنهي حياة طفلة عمرها 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ