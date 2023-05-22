أوكرانيا تفوز .. تغريدة مفاجئة من زيلينسكي

شارك الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى عدة صور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وشارك زيلينسكي صور أبرزت عدة صور من الحرب الروسية الأوكرانية، وكتب زيلينسكي :"مهمتنا التاريخية تحقيق العدالة لجميع شعبنا ، لضمان الحرية لبلدنا بأكمله دون أي استثناءات، مهمة كل من يدافع عن الحرية ، كل من اختار أوكرانيا ، وبالتالي ، سيفوز".

وقال قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريغوجن، اليوم الإثنين، إن قواته ستغادر باخموت، بعدما سيطرت عليها، وذلك اعتبارا من 25 مايو حتى أول يونيو .

وقال رئيس قوات فاجنر الروسية، إنه لا يوجد في الوقت الحالي عسكري أوكراني واحد في مدينة باخموت شرقي البلاد، ردا علي تصريحات الرئيس الأوكراني الأخيرة بشأن باخموت.

وأكد رئيس قوات فاجنر أنه يوجد عدد هائل من الجثث من الجيش الأوكراني، ولقد جرى تطويق باخموت بالكامل على طول كل حدودها حتى السنتيمتر الأخير.