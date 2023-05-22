رداً على زيلينسكي.. قائد فاجنر: لا يوجد عسكري أوكراني واحد في باخموت

قال قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يغجيني بريغوجن، اليوم الإثنين، إن قواته ستغادر باخموت، بعدما سيطرت عليها، حسبما أفادت رويترز.

وذلك اعتبارا من 25 مايو حتى أول يونيو .

وقال رئيس قوات فاجنر الروسية، إنه لا يوجد في الوقت الحالي عسكري أوكراني واحد في مدينة باخموت شرقي البلاد، ردا علي تصريحات الرئيس الأوكراني الأخيرة بشأن باخموت.

وأكد رئيس قوات فاجنر أنه يوجد عدد هائل من الجثث من الجيش الأوكراني، ولقد جرى نقل باخموت بالكامل على طول كل حدودها حتى السنتيمتر الأخير.

وكان قد قال رئيس مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوزين، امس الأحد، إنه تم الوفاء بوعود السيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية.

وقال بريجوزين: “أوفينا بوعدنا بالسيطرة علي مدينة باخموت.. سيتم تسليمها لـ الجيش الروسي في 25 مايو”.