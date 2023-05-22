بعد زعم السيطرة على باخموت.. أوكرانيا: قائد فاجنر يريد الفرار

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية أن باخموت لا تزال "بؤرة" القتال، وذلك بعد أن زعمت روسيا أنها سيطرت المدينة الأوكرانية السبت الماضي.

وقال متحدث باسم الجيش الأوكراني إن قائد فاجنر الروسي يفجيني بريجوزين ادعى أنه استولى على مدينة باخموت وأعلن سحب قواته منها بعد تسليم زمام الأمور للجيش الروسي، لأنه يريد "الفرار والنفاد بجلده".

وكان قائد فاجنر أعلن أن قواته سيطرت بنجاح على مدينة باخموت وكانت تخطط لإنشاء مواقع دفاعية وتسليم المدينة إلى القوات المسلحة الروسية بحلول 25 مايو الجاري.

وقال رئيس مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوزين، اليوم الأحد، إنه تم الوفاء بوعود السيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية.

وأضاف بريجوزين: “أوفينا بوعدنا بالسيطرة علي مدينة باخموت.. سيتم تسليمها لـ الجيش الروسي في 25 مايو”.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، نفى سيطرة روسيا على باخموت، وقال إن لديه فكرة واضحة عما كان يحدث فيها وأن المدينة لم تخضع للسيطرة الروسية.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن القتال من أجل المدينة مستمر، مضيفين أن القوات الأوكرانية تطوق باخموت وتتقدم على طول ضواحي المدينة الشرقية.