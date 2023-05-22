7 اتحادات تسعى لاستضافة كأس العالم للسيدات 2027

قامت جميع الاتحادات الأعضاء المهتمة باستضافة بطولة كأس العالم للسيدات 2027 بالتوقيع على اتفاقية تقديم طلب رسمي والتي تعد وثيقة ضرورة لضمان الالتزام بالمبادئ الأساسية لاستضافة الحدث.



ويقتصر التنافس على استضافة نسخة كأس العالم للسيدات 2027 علي 7 دول تمثل 4 ملفات، أولها تنظيم مشترك بين اتحادات بلجيكا وهولندا والمانيا والثاني الإتحاد البرازيلي والثالث من اتحاد جنوب أفريقيا والرابع تنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.



وأعلن فيفا أنه سيقوم بإرسال وثائق الترشيح والإستضافة إلي كل الإتحادات الراغبة في الاستضافة و ستوجه لهم الدعوة لحضور ورشة عمل معنية بعملية تقديم العطاءات والمشاركة في برنامج المراقبين شهر أغسطس خلال بطولة كأس العالم للسيدات 2023.



وسيُطلب من الاتحادات الأعضاء المتنافسة تقديم ملفات ترشيحها إلى فيفا بحلول 8 ديسمبر المقبل، على أن يجري الاتحاد الدولي لكرة القدم عملية تقييم شاملة بعد تلقيه جميع العطاءات، إذ ستشمل العملية زيارات تفقدية للبلدان المعنية، بينما ستُنشر النتائج والخلاصات في تقرير تقييم العطاءات في مايو 2024.



ومن المقرر أن يختار مؤتمر الفيفا البلد المضيف (أو البلدان المضيفة) عن طريق اقتراع عام بتاريخ 17 مايو 2024.